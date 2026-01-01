Das A-Team
109 Min.Ab 12
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Das A-Team
Liam Neeson und Bradley Cooper als Elite-Kämpfer auf Rache-Mission: Zusammen mit zwei anderen eigenwillige Veteranen bilden sie das A-Team, einer Spezialeinheit der US-Armee. Nach einem Einsatz im Irak landen die vier im Gefängnis - für ein Verbrechen, das sie gar nicht begangen haben. Jetzt bleibt nur ein Ausweg: Sie müssen sich befreien und die Suche nach dem wahren Schuldigen selbst in die Hand nehmen. Eine wilde Jagd beginnt ...
Genre:Abenteuer
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSiebenSat.1 Media SE