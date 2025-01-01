Das Auge - Eye of the Beholder
102 Min.Ab 16
Sein Codename lautet "The Eye". Der britische Secret Service Agent ist ein Profi, wenn es um das Beschatten von Kriminellen geht. Auch sein neuer Auftrag ist zunächst Routine. Doch mitten bei der Observation wird Eye Zeuge, wie der Verdächtige von seiner Geliebten hinterrücks niedergestochen wird. Eye ist fasziniert. Die Killerin, die attraktive Joana, zieht ihn augenblicklich in ihren Bann. Anstatt den Mord zu melden, folgt er ihr wie ein Schatten quer durch die Staaten.
