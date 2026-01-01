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Das Bermuda-Dreieck - Rätsel im Atlantik

Das Bermuda-Dreieck - Rätsel im Atlantik

44 Min.Ab 12
WELT44 Min.Ab 12
WELT

Das Bermuda-Dreieck - Rätsel im Atlantik

Für Urlauber das Traumziel schlechthin, für Piloten und Seemänner mitunter der größte Albtraum: die Inselgruppen der Bermudas im westlichen Atlantik. Lassen sich die Horrorgeschichten und Augenzeugenberichte über das Verunglücken oder Verschwinden zahlreicher Schiffe und Flieger im sagenumwobenen Bermuda-Dreieck wissenschaftlich erklären? Die Dokumentation deckt auf, was wirklich am Mythos um den GFriedhof des AtlantiksG dran ist - und was reiner Spekulation entspringt.

Genre:
Spezial, Dokumentation, Geschichte, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© welt