Das Champagner-Wrack - der edle Tropfen auf dem Meeresgrund
10 Min.Ab 12
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Das Champagner-Wrack - der edle Tropfen auf dem Meeresgrund
Europas bekanntestes Champagner Depot lag Ende der 1990er fast unerreichbar: 20 Meilen vor der Küste Finnlands tief auf dem Meeresgrund. Edle Champagner- und Cognac-Flaschen sind 82 Jahre lang in einem Wrack in der Ostsee versunken. Eine gigantische Gewinnspanne lockt, wenn diese geborgen werden können. Focus TV hat damals Abenteurer auf der Suche nach dem legendären Schatz begleitet. Eine alles als einfache Unternehmung. Focus TV Classics von 12.07.1998
Genre:reportage, dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71