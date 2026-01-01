Das Echelon-Desaster
86 Min.Ab 12
86 Min.Ab 12
Das Echelon-Desaster
Wissenschaftler haben am mächtigsten Computer der Welt eine Software programmiert, die menschliches Verhalten erlernen soll. Doch diese Software - Echelon genannt - wird immer mächtiger und kapert schließlich das gesamte Online-System der USA. Die Software ist schließlich in der Lage, das Wetter zu manipulieren sowie Erdbeben zu erzeugen und bedroht damit. Wie kann man Echelon stoppen?
Genre:Action, Science Fiction
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tiberius Film