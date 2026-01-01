Das Ende von Buffalo Airways? | Ice Pilots
Das Ende von Buffalo Airways? | Ice Pilots
In der neuesten Folge der Ice Pilots stellen die Behörden den Linienflugbetrieb ein. Nur noch Löschflugzeuge dürfen abheben. Bedeutet es das Ende für Buffalo Airways? Das erfahrt ihr in der 7. Staffel Ice Pilots! Hier seht ihr die 7. Folge der 1. Staffel Ice Pilots. Der Winter hat Buffalo Airways fest im Griff. Doch die außergewöhnliche kanadische Fluggesellschaft leidet nicht nur unter eisigen Temperaturen. Auch die ökonomischen Bedingungen sind hart. Weil die Wirtschaft schwächelt, bleiben viele Maschinen am Boden. Joe McBryan, der Chef von Buffalo, hat mit seinen beiden Söhnen Mikey und Rod ein Geschäft eingefädelt, das Abhilfe schaffen soll. -- Real Stories Deutschland ist dein Zuhause für Dokumentationen und Reportagen! Egal ob Geschichtsdokus oder außergewöhnliche Menschen, hier findest du die spannendsten Inhalte.