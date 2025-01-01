Das Ereignis
101 Min.Ab 12
Das Ereignis
Anne ist eine talentierte Literaturstudentin und gerade mit ihrem bevorstehenden Examen beschäftigt, als sie erfährt, dass sie schwanger ist. Der Uniabschluss sollte Anne helfen, den Zwängen ihrer sozialen Herkunft zu entkommen und Karriere zu machen. Mit der Geburt eines unehelichen Kindes wäre das unmöglich. Obwohl eine Abtreibung in Frankreich illegal ist und mit Gefängnis bestraft wird, entscheidet sich Anne, selbst über ihren Körper zu bestimmen und den Eingriff vornehmen zu lassen.
