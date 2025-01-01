Das FBI im Einsatz: Ermittlung endet im tödlichen Miami Shootout
50 Min.Ab 12
Das FBI im Einsatz: Ermittlung endet im tödlichen Miami Shootout
Eine Reihe brutaler Banküberfälle und Morde löste eine erschöpfende achtmonatige Untersuchung durch das FBI aus. Was darauf folgt, ist als "Der FBI-Miami-Shootout" von 1986 bekannt. Eine der blutigsten Schießereien in der Geschichte des FBI. Achtung: "The FBI Files" behandeln wahre Kriminalfälle. Deshalb ist Vorsicht bei der Betrachtung geboten. Die Handlungen und Ereignisse in der Serie können für einige Zuschauer:innen verstörend sein.
Genre:Spezial
Altersfreigabe:
Copyrights:© Studio71