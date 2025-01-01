Das Feuerzeug
79 Min.Ab 0
79 Min.Ab 0
Das Feuerzeug
Ein armer Soldat begegnet einer Hexe, die ihm Gold verspricht, wenn er ihr ein altes Feuerzeug aus einem hohlen Baum holt. Er befördert das Gold zutage, der Hexe aber händigt er das Feuerzeug wegen eines Streits nicht aus. In der nächsten Stadt richtet er sich gut ein, gibt den Armen von seinem Gold, lässt sich jedoch von den Reichen ausnehmen.
Genre:Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© DEFA-Studio für Spielfilme 1959 DEFA-Stiftung. All rights reserved.