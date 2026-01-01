Das fliegende Klassenzimmer
Im Gymnasium der deutschen Kleinstadt Kirchberg tobt eine Horde Lausejungens durch die Gänge, wie in vielen anderen Schulen wohl auch: Rotzfrech und doch schüchtern, stinkfaul und nie um eine Ausrede verlegen, aber doch voller Engagement für Dinge, die ihnen am Herzen liegen. So hat der Tertianer Johnny ein Theaterstück, "Das fliegende Klassenzimmer", geschrieben, das er nun gemeinsam mit seinen Klassenkameraden für die Weihnachtsfeier einstudiert. Außerdem bringen die Lausejungs ihren Lieblingslehrer "Justus" Dr. Bökh wieder mit seinem alten Schulfreund Dr. Uthoff zusammen, der nach dem Tod seiner Frau und seines Kindes zurückgezogen in einem alten Eisenbahnwaggon lebt. Kein Wunder also, dass die beiden Männer "ihren" Jungs mit Wort und Tat bei großen Nöten und kleinen Sorgen beiseite stehen.