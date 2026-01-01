Das Geheimnis - Auf der Spur des Mörders
98 Min.Ab 12
98 Min.Ab 12
Das Geheimnis - Auf der Spur des Mörders
Nach 20 Jahren ist die Gerichtsmedizinerin Karen nach Berlin zurückgekehrt. Eine mysteriöse Mordserie beschäftigt hier die Polizei. Nach der dritten Leiche dämmert es den Kommissaren allmählich, dass es irgendeinen Zusammenhang zwischen Karen und den Todesfällen geben muss. Doch was bedeuten die verschlüsselten E-Mails, die ihr ein Unbekannter namens Phönix schickt? Gibt es in Karens Vergangenheit ein Geheimnis, das auf die Spur des Mörders führen könnte ...
Genre:Thriller, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben