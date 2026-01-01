Das Geheimnis ewiger Schlankheit
43 Min.Ab 6
43 Min.Ab 6
Das Geheimnis ewiger Schlankheit
Die Diät ist geschafft, mühsam sind die überflüssigen Kilos über lange Wochen dahingeschmolzen - und was jetzt? Wie esse ich nach der Diät? Darf ich jetzt auch mal wieder sündigen und wenn ja, wie oft? Die meisten Menschen, die eine Diät gemacht haben, haben anschließend auch Bekanntschaft mit dem Jojo-Effekt gemacht - die mühselig abgehungerten Pfunde sind nach ein paar Monaten wieder drauf. Das SAT.1 Doku-Event verrät "Das Geheimnis ewiger Schlankheit". Rechte: Sat.1
Genre:Spezial, Reality, Gesundheit
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1