Das Geheimnis von Neapel
109 Min.Ab 12
109 Min.Ab 12
Das Geheimnis von Neapel
Die Gerichtsmedizinerin Adriana lernt eines Abends den charmanten Andrea kennen und verbringt die Nacht mit ihm. Am nächsten Tag liegt er tot auf ihrem Seziertisch - brutal ermordet und verstümmelt. Adriana wird daraufhin selbst zur Ermittlerin und stürzt sich in ein Neapel voller Geheimnisse und düsteren Momenten.
Genre:Drama, Thriller, Mystery, Romanze
Produktion:IT, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© STUDIOCANAL GmbH