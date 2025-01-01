Das Glück der großen Dinge
Die New Yorker Rocksängerin Susanna und der Kunsthändler Beale lassen sich scheiden. Während Beale eine Beziehung mit ihrem Kindermädchen Margo beginnt, heiratet Susanna den jüngeren Barkeeper Lincoln. Ihre gemeinsame Tochter Maisie hat von nun an vier Eltern und entdeckt, dass ihre neuen Erzieher viel mehr Zeit für sie haben., Besonders von Lincoln ist die Kleine begeistert, was Susanna jedoch ganz und gar nicht passt....
Genre:Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
