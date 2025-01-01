Das hält kein Jahr ...!
94 Min.Ab 12
Das hält kein Jahr ...!
"Das hält kein Jahr ...!" fängt dort an, wo andere Beziehungskomödien aufhören: bei der Hochzeit ... Bei Nat und Josh ist es Liebe auf den ersten Blick. Hals über Kopf stürzen sich die beiden in die Ehe - sehr zum Missfallen ihrer Freunde und Familien, die davon überzeugt sind, dass die Beziehung auf Dauer nicht funktionieren kann.
Genre:Romantische Komödie
Produktion:GB, 2013
12
