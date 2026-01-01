Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nach dem Mord an einem Geschäftsmann kommt die CIA zu einem überraschenden Ergebnis: Der Mann hatte Verbindungen zu kolumbianischen Drogenbossen. Besonders brisant wird das Ganze, als sich herausstellt, dass der Ermordete ein enger Freund des US-Präsidenten war. Eine Spezialeinheit wird nach Kolumbien geschickt. Doch das Kartell wehrt sich auf seine Art: Eine US-Delegation wird ermordet. CIA-Agent Ryan muss eine Entscheidung treffen - auch gegen die Interessen des Präsidenten.

Genre:
Drama
Produktion:
US, 1994
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Paramount Pictures International Ltd.