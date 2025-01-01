Das Königreich des Nussknackers
81 Min.Ab 6
Das Königreich des Nussknackers
Es ist Heiligabend und die Kinder der Familie Silberhaus können es kaum erwarten, dass die Feierlichkeiten endlich beginnen. Marie und Fritz spielen im Kinderzimmer, als ihr Patenonkel Droßelmeier zu Besuch kommt und ihnen ein frühes Weihnachtsgeschenk überreicht: Einen Nussknacker aus Holz. Es ist der Beginn einer magischen Nacht, die keiner der beiden Kinder jemals vergessen wird.
Genre:Animation, Feiertag, Fantasie
Produktion:PE, 2015
6
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH