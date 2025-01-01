Das Lager - Wir gingen durch die Hölle
114 Min.Ab 12
Das Lager - Wir gingen durch die Hölle
Winter 1946: Max und Klaus werden in einem russischen Kriegsgefangenenlager interniert. Die brutale Kälte und die unmenschlichen Wärterinnen machen das Lagerleben zur Hölle. Nur die Lagerärztin Natalya behandelt die Deutschen wie Menschen und fühlt sich zu Max hingezogen. – Mit John Malkovich, Vera Farmiga und Daniel Brühl!
Genre:Historisches Drama, Krieg
Copyrights:© Tiberius Film