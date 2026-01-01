Das Land der guten Kinder
79 Min.Ab 6
Das Land der guten Kinder
Sasha ist ein sehr aufgewecktes und manchmal ungehorsames Mädchen. Daher sprechen ihre Eltern unüberlegt den Wunsch aus, ihre freche Tochter möge doch im alten Jahr verbleiben und eine gute im neuen folgen. Schlag Mitternacht erscheint ein fremdes kleines Mädchen auf der Schwelle während Sasha von Zauberhand in das Märchenland der Guten Kinder gebracht wird. Das Land der Guten Kinder wird von einer strengen Königin und ihrem noch strengeren Repräsentanten regiert und das Leben der Bewohner unterliegt drastischen Vorschriften. Um zu ihren Eltern zurückkehren zu können muss Sasha unglaubliche Abenteuer und schwierige Prüfungen überstehen.
Genre:Abenteuer
Produktion:RU, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG