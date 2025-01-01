Das Leben ist eine Baustelle
Jan Nebel ist auf seinem Weg zur Nachtschicht, als er zwei Männer davon abhält, einer jungen Frau nachzustellen. Kurzerhand verabreden sich Jan und die Frau, die sich als Vera vorstellt. Zwar verliert Jan am nächsten Tag seinen Job, doch zwischen den beiden entwickelt sich eine einzigartige, wilde Beziehung. Gemeinsam erkunden sie die feinsten Seiten Berlins und geben sich ihrer Liebe hin.
Genre:Drama
Produktion:DE, 1997
