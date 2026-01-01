Das letzte Abteil
97 Min.Ab 12
97 Min.Ab 12
Das letzte Abteil
Winter 1986: Irgendwo in den Alpen wird ein Zug von einer Lawine erfasst. Die 25-jährige Greta erwacht im letzten Abteil unter einer meterdicken Schneedecke. Eigentlich war die junge Frau auf dem Weg nach Wien, wo ihre Mutter seit vielen Jahren im Koma liegt und künstlich am Leben gehalten wird. Nun aber teilt sie sich ihr eisiges Gefängnis mit fünf völlig fremden Menschen, die wie sie auf Rettung warten. Im Radio erfahren die Verschütteten von den verzweifelten Bemühungen der Rettungskräfte, das Abteil zu bergen. Doch aus unerklärlichen Gründen scheint es unauffindbar. Rechte: Falcom
Genre:Drama, Mystery
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Falcom