Das Leuchten der Erinnerung
109 Min.Ab 12
109 Min.Ab 12
Das Leuchten der Erinnerung
Ein seit Jahrzehnten verheiratetes Paar, gesundheitlich angeschlagen und vom Alltag der erwachsenen Kinder eingeengt, bricht stillschweigend zu einem letzten großen Abenteuer auf: Mit ihrem alten Wohnmobil "The Leisure Seeker" reisen sie die US-Ostküste hinunter bis nach Key West. Auf dem Roadtrip begegnen sie riskanten Situationen, amüsanten Momenten und der Gegenwart Amerikas, während sie ihre gemeinsame Vergangenheit reflektieren.
Genre:Tragikomödie, Abenteuer
Produktion:IT, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© LEONINE Licensing AG