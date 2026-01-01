Das Netz 2.0
89 Min.Ab 12
Das Leben der jungen Computerspezialistin Hope Cassidy gerät total aus den Fugen. Eigentlich wollte sie nach Istanbul reisen, um einen neuen Job anzutreten. Dort angekommen, stellt sie fest, dass ihre gesamte Identität gelöscht wurde, die Kreditkarte ungültig und ihr Bankkonto leer geräumt ist. Dann wird sie auch noch für den Mord von zwei Menschen verantwortlich gemacht. Für Cassidy beginnt ein Wettlauf mit der Zeit, um herauszufinden, wer hinter dem Komplott steckt.
Genre:Thriller
Produktion:US, 2006
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH