Das passiert mit einem Flugzeug in der Arktis! | Ice Pilots
Das passiert mit einem Flugzeug in der Arktis! | Ice Pilots
So beginnt die neue 2. Staffel der Ice Pilots: Während Joe mit den Behörden zu kämpfen hat, sind Justin und seine Crew in der Arktis gestrandet und noch schlimmer, ihr Flugzeug ist eingefroren! Werden sie es wieder zum Laufen kriegen? Hier seht ihr Folge 1. der 2. Staffel Ice Pilots. Ice Pilots ist eine Real-Doku-Serie über eine unorthodoxe Fluggesellschaft im Norden Kanadas. Die in Yellowknife stationierte Buffalo Airways fliegt Propeller-Flugzeuge aus dem 2. Weltkrieg – große alte Flugzeuge, erbaut von "Rosie, dem Kettennieter". Sie fliegen zu entfernten Außenposten, um diese mit lebenswichtigen Gütern zu versorgen. Die Rookie Piloten trotzen eisigen Temperaturen, Unwettern und Pannen, um Menschen und Frachten über die verbotene Arktis fliegen.