Das Penthouse
83 Min.Ab 16
Das Penthouse
Seitdem die junge Fotojournalistin Sara (Michelle Monaghan) bei einem Selbstmordanschlag in Afghanistan ihre Sehkraft verloren hat, führt sie mit ihrem Freund Ryan (Andrew W. Walker) ein ruhiges und zurückgezogenes Leben über den Dächern New Yorks. Sie ahnt nichts von Ryans dunkler Vergangenheit. Als sie eines Tages nach Hause kommt, liegt Ryan ermordet in der Küche und plötzlich schwebt Sara wieder in größter Lebensgefahr, denn seine Mörder sind noch vor Ort. Auf der Suche nach der Diamantenbeute, die Ryan vor seinen Ex-Komplizen im Penthouse versteckt hat, schrecken die beiden Gangster vor nichts zurück. Auf welcher Seite steht Hollander (Michael Keaton)?
Genre:Thriller
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
16
