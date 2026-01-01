Das perfekte Hochzeitskleid
Das perfekte Hochzeitskleid
Die kreative Schneiderin Hannah lebt für romantische Vintage-Brautkleider – tagsüber im altehrwürdigen Millington’s, nachts an ihrer Nähmaschine, wo sie vergessenen Kleidern neues Funkeln verleiht. Ihr geordnetes Leben gerät ins Wanken, als plötzlich Will Millington, der charmante, aber völlig nähmaschinen-untaugliche Erbe des Brautmodeimperiums, als Praktikant vor ihr steht. Ausgerechnet Hannah soll ihm beibringen, wie man mit Nadel und Faden umgeht – und Will stellt sich dabei ähnlich geschickt an wie ein Bräutigam beim Junggesellenabschied. Doch während er versucht, nicht an Tüll zu ersticken, beginnt es zwischen ihnen gefährlich zu knistern. Als ein Missverständnis ihre zaghaft aufblühende Romanze überschattet, steht plötzlich mehr auf dem Spiel als nur ein perfekt gesteckter Saum. Jetzt muss Will beweisen, dass er nicht nur das Unternehmen retten kann – sondern auch das Herz der Frau, die jedes Kleid, aber vor allem ihn, zum Strahlen bringt.