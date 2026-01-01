Das Sacher. In bester Gesellschaft Teil 1
Das Sacher. In bester Gesellschaft Teil 1
Wien im späten 19. Jahrhundert: Während Anna Sacher am Sterbebett ihres Mannes um die Zukunft des legendären Hotels bangt, erschüttert ein Verbrechen die Stadt – die kleine Marie Stadler wird entführt. Zur selben Zeit kreuzen sich im Sacher die Wege zweier Frauen, wie sie unterschiedlicher kaum sein könnten: die junge Fürstin Konstanze von Traunstein und die selbstbewusste Berliner Verlegerin Martha Aderhold. Zwischen mondänem Glanz, gesellschaftlichen Erwartungen und aufkeimenden Geheimnissen entsteht eine unerwartete Freundschaft. Doch hinter den prachtvollen Fassaden Wiens lauern Intrigen und verborgene Begierden. Als Konstanze auf Marthas charismatischen Ehemann Max trifft, geraten Loyalitäten ins Wanken und Gefühle außer Kontrolle. Während Anna Sacher entschlossen ist, das Hotel zu neuem Ruhm zu führen, beginnt sich ein Netz aus Leidenschaft, Macht und Verrat zu spinnen, das das Leben aller Beteiligten für immer verändern wird.