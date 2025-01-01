Das Schlafzimmerfenster
109 Min.Ab 12
Das Schlafzimmerfenster
Terry Lambert, ein junger aufstrebender Angestellter einer Baufirma, ist der Geliebte von Sylvia, der Frau des Firmenchefs. Eines Nachts beobachtet Sylvia von Terrys Schlafzimmerfenster aus einen Überfall auf eine junge Frau. Als in der gleichen Nacht eine Frau ermordet wird, beschließen beide, Sylvias Beobachtungen der Polizei mitzuteilen. Um ihre Liaison zu vertuschen, gibt sich Terry als Augenzeuge aus - und gerät plötzlich selbst unter dringenden Mordverdacht.
Genre:Thriller
Produktion:US, 1986
Altersfreigabe:
Copyrights:© STUDIOCANAL GmbH