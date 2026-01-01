Das stumme Ungeheuer
Das stumme Ungeheuer
In einer ruhigen Kleinstadt in Texas bricht urplötzlich ein Albtraum los: Der psychisch instabile John Kirby dreht durch und tötet brutal die Familie, bei der er lebt. Sheriff Dan Stevens kann ihn nur mit Mühe stoppen – mehrere Schüsse bringen den übermenschlich starken Mann schließlich zu Fall. Doch anstatt zu sterben, wird Kirby in ein nahegelegenes Forschungsinstitut gebracht, wo ehrgeizige Wissenschaftler ein geheimes Serum einsetzen, das seinen Körper regeneriert und ihn stärker macht, als je ein Mensch sein dürfte. Die Behandlung rettet sein Leben – und verwandelt ihn gleichzeitig in ein unaufhaltsames, stummes Wesen, das weder Schmerz noch Gnade kennt. Als Kirby aus dem Institut ausbricht, hinterlässt er eine blutige Spur, getrieben von einem inneren, unerklärlichen Zwang zu töten. Für Sheriff Stevens beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit: Er muss einen Gegner stoppen, der nicht sterben kann, während die Menschen der Stadt ahnungslos mitten in die Bahn des Monsters geraten. Doch wie bekämpft man ein Ungeheuer, das sich aus jeder Wunde erholt?