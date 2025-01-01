Das Todesduell der Tigerkralle
91 Min.Ab 12
91 Min.Ab 12
Das Todesduell der Tigerkralle
Ruhelos zieht Yen San von Ort zu Ort, um zu beweisen, daß er der beste Schwertkämpfer des Landes ist, und fordert sogar Mitglieder der "Weißen Tiger" zum Zweikampf. An Chi, der wahre Meister aller Klassen hat genug vom Töten und sucht Frieden. Er hat seinen Tod vorgetäuscht und zieht unerkannt als Wandersbursche umher. Durch die Rettung eines jungen Mädchens lüftet er jedoch sein Geheimnis. Es kommt zum unvermeidlichen Endkampf der beiden Kontrahenten um die Vorherrschaft. Das Todesduell steigert sich zum blutigen Finale, denn das Meisterschwert kennt keine Gnade.
Genre:Action, Kampfsport
Produktion:HK, 1977
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peppermint Enterprises GmbH & Co. KG