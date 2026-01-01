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Das tödliche Duo

Das tödliche Duo

109 Min.Ab 16
Netzkino109 Min.Ab 16
Netzkino

Das tödliche Duo

Goldene Schwalbe und Han Tao erfahren, dass ein ehemaliger Freund von Goldene Schwalbe namens Hsiao Peng ein gefürchteter Banditenkiller ist. Hsiao ist heimlich in Swallow verliebt und versucht, sie zurück zu gewinnen. Er hinterlässt eine Haarnadel in Form einer Schwalbe an seinen Opfern, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Der Trick funktioniert. Sie beschließt, mit Han in die Stadt zu fahren, um Nachforschungen anzustellen.

Genre:
Action, Abenteuer, Romanze
Produktion:
HK, 1968
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH