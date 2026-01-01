Das Trojanische Pferd: Auf der Spur eines Mythos | Doku
Das Trojanische Pferd: Auf der Spur eines Mythos | Doku
Die Geschichte des Trojanischen Pferdes gehört zu den berühmtesten Mythen. Aber hat es sich so zugetragen? Oder muss die Geschichte des Pferdes umgeschrieben werden? Das Trojanische Pferd ist ein ikonisches Element der griechischen Mythologie und der Legende vom Trojanischen Krieg. Es handelt sich um eine List der Griechen, um die Stadt Troja einzunehmen, indem sie ein riesiges hölzernes Pferd bauten, das von Kriegern versteckt war. Die Trojaner, ahnungslos, brachten das Pferd in ihre Stadt, was letztendlich zu ihrem Untergang führte, als die griechischen Soldaten in der Nacht herauskamen und Troja eroberten. -- Real Stories Deutschland ist dein Zuhause für Dokumentationen und Reportagen! Egal ob Geschichtsdokus oder außergewöhnliche Menschen, hier findest du die spannendsten Inhalte. Fünfmal pro Woche gibt es hier Dokus auf Deutsch. Der Inhalt wird vom jeweiligen Rechteinhaber lizenziert.