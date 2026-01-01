Das verflixte siebte Jahr
101 Min.Ab 12
101 Min.Ab 12
Das verflixte siebte Jahr
Es ist Hochsommer in New York: Richard Sherman, Cheflektor eines Taschenbuchverlages, beschließt, seine Frau Helen und Sohn Ricky aufs Land zu schicken. Er selbst möchte in der Stadt bleiben, um sich voll und ganz auf seine Bücher zu konzentrieren. Doch Richard wird prompt in seiner Arbeitswut gestört, als er durch Zufall seine bildhübsche Nachbarin aus dem Obergeschoss kennen lernt. Und diese Blondine stürzt das Leben des kreuzbraven Familienvaters ins völlige Chaos.
Genre:Comedy
Produktion:US, 1955
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1955 Twentieth Century Fox Film Corporation.