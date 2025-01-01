Das verlorene Gold des Wilden Westens | Legende oder Lüge?
53 Min.Ab 12
Die Legende von Superstition Mountain ist die wohl bekannteste Geschichte über verlorenes Gold im Wilden Westen. Der Deutsche Jakob Waltz erzählt dem jungen Viehtreiber Dick Holmes von einer tief im Gebirge verborgenen Goldmine. Holmes verbringt daraufhin sein ganzes Leben mit der Suche nach der Mine – ohne Erfolg. Auch der Amateur-Schatzjäger Adolph Ruth macht sich auf den Weg in die Superstition Mountains, doch er kehrt nie zurück. Wochen später findet ein Suchtrupp seine Leiche.
