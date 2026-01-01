Das Verschwinden von Amy McNeil | True Crime Doku
Das Verschwinden von Amy McNeil | True Crime Doku
Im ländlichen Texas wird ein 13-jähriges Mädchen auf ihrem Weg zur Schule entführt. Verzweifelt ruft ihr wohlhabender Vater die örtlichen Behörden und das FBI zur Hilfe. Während die Polizei und die Ermittler die Umgebung aus der Luft überwachen, fährt der Vater hunderte von Kilometern durch die Nacht, um das Lösegeld an einen Ort zu bringen, den die Entführer ständig ändern. In einem letzten verzweifelten Versuch, das Mädchen zu retten, müssen die Ermittler einen gefährlichen Feuerkampf mit fünf Kriminellen aufnehmen. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.