Das Versprechen
112 Min.Ab 6
112 Min.Ab 6
Das Versprechen
Drama von Margarethe von Trotta mit Corinna Harfouch und August Zirner in den Hauptrollen: Sophie, Konrad und ihre Freunde wollen nach dem Mauerbau nach Westberlin fliehen. Doch ihr Vorhaben geht schief: Grenzbeamte nehmen Konrad fest, während die anderen verschwinden. Fortan versucht Sophie, ihren Freund zu befreien - doch sie sollen sich erst Jahre später in Prag ungestört wiedertreffen. Die Rückkehr in die Heimat bedeutet für das Liebespaar allerdings erneut die Trennung.
Genre:Drama, Romanze
Produktion:FR, 1994
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© STUDIOCANAL GmbH