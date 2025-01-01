Das verstörende Geheimnis einer perfekten Familie | True Crime Doku
Als Brian Wilsons Frau Inga nach einem nächtlichen Einkaufsbummel verschwindet, rechnet niemand damit, dass ihre Leiche 15 Meilen von ihrem Haus entfernt auftaucht. Das FBI deckt verstörende Geheimnisse auf, die sich hinter der perfekten Familienfassade verbergen. Bei “Criminal Pursuit“ begibst du dich in die anspruchsvollste Strafverfolgungsbehörde der Welt: das Federal Bureau of Investigations. Tauche ein in das moderne FBI und sei dabei, während die Behörden hochkarätige, schwierige Verbrechen lösen. Diese Fälle reichen von der Verfolgung von Brandstiftern, Cyber-Kriminellen, Entführungen, Waffenhändlern, Morden bis hin zum Terrorismus. So wie sich die Taktiken zur Jagd auf die gefährlichsten Verbrecher der Welt weiterentwickeln, so entwickeln sich auch die Agenten, die an diesen hochkarätigen Fällen arbeiten.