Das Weihnachtsherz: Das Geschenk meines Lebens
87 Min.Ab 6
Wenn ein Teenager an Heiligabend dringend eine Herztransplantation braucht, wird die 40-jährige Tradition seiner Familie und der Nachbarn, ihre malerische Straße mit Weihnachtsleuchtern zu säumen, unterbrochen. Als seine Eltern, Ann und Mike, in einer stürmischen Nacht für einen Spender beten, erkennen die Nachbarn plötzlich, dass ihre Leuchten einen tieferen Sinn haben könnten.
Genre:Feiertag, Drama
