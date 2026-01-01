Das Weihnachtsschloss
98 Min.Ab 0
Das Weihnachtsschloss
Es ist nicht gut bestellt um das traditionsreiche Schlösschen von Brooke Phipps (Kinsey Leigh Redmond), in dem sie ein charmantes kleines Hotel betreibt. Ausgerechnet zu Weihnachten will die Bank Brooke um ihr historisches Zuhause bringen, ein vergessener Kredit und einige halblegale Geschäfte machen es möglich. Zu schade für die Bank, dass der verantwortliche Banker Grant Ogden (Justen Jones) nicht so herzlos ist, wie ihn seine Vorgesetzten gerne hätten. Denn statt Brooke auf schnellstem Weg auf die Straße zu setzen, verfällt Grant zunehmend ihrem Charme und verliebt sich in sie...
Genre:Feiertag, Romanze
Produktion:US, 2019
