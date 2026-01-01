Das Zimmermädchen und der Millionär
93 Min.Ab 12
93 Min.Ab 12
Das Zimmermädchen und der Millionär
Der Millionär Johannes wird von der Angestellten Sophie irrtümlich für eine Service-Kraft in seinem eigenen Hotel gehalten. Er lässt sich auf dieses Spiel ein und bezaubert Sophie durch seine Unbeholfenheit. Als er vom Management seines Hotels eingestellt wird, hat er Mühe, seine Maskerade aufrechtzuerhalten, denn er hat sich in Sophie verliebt ...
Genre:Comedy, Romantische Komödie
Produktion:DE, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1