Date Movie
Date Movie
Julia Jones (Alyson Hannigan) träumt von einer Märchenhochzeit – doch die Realität sieht düster aus: Single, frustriert und mit mehr Pfunden als Hoffnung. Rettung naht in Form eines skurrilen Date-Doktors, der Julia per Fettabsaugung und Coaching in ein „perfektes Babe“ verwandelt. Kaum ist die Transformation vollbracht, stolpert sie direkt in die Arme von Grant Funkyerdoder (Adam Campbell), einem reichen Charmeur, der ihr prompt einen Antrag macht. Klingt nach Happy End? Von wegen! Zwischen Julias chaotischer Familie, Grants exzentrischen Eltern und einer Hochzeit, die mehr Explosionen als Romantik verspricht, wird aus dem Traum ein turbulenter Albtraum. Gespickt mit schrägen Parodien auf Hollywoods größte Liebesfilme, tanzt Julia durch ein Feuerwerk aus Fettnäpfchen, Slapstick und Herzklopfen. Wird sie trotz aller Katastrophen die wahre Liebe finden – oder endet alles in einer filmreifen Katastrophe?