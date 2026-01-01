Dauercamper gegen Partyvolk: Wenn Jugendliche campen gehen
Deutschland schmückt sich mit weit über 1000 Campingplätzen. Davon liegen knapp 300 an Nord- und Ostsee. Regelmäßig während der Sommerferien kommt es hier zum Krieg der Generationen. Die älteren Semester hoffen auf Ruhe, Erholung und strenge Regeln wie in der Schrebergartensiedlung. Die Jugend träumt von Sonne, Strand und Saufgelagen. Lilo Gehrmann und ihr Mann Horst zählen ganz klar zur ersten Kategorie. Für sie ist der Campingplatz Strukkamphuk auf Fehmarn ihre eigentliche Heimat. Nur fünf Monate im Jahr leben sie in Solingen, ansonsten haben sie sich zwischen Gartenzwergen und Jägerzaun häuslich eingerichtet. Den Tag verbringt Rentnerin Lilo mit der Kontrolle der Mitcamper. Surfer am falschen Strandabschnitt und Lärm in der Mittagsruhe – nicht mit Lilo. Das heute eine Horde Jugendlicher ausgerechnet gleich nebenan die Zelte für die Geburtstagsparty aufschlagen will, geht ihr gewaltig gegen den Strich. Mario ist dagegen eindeutig ein Kategorie 2 -Camper. Der Schrottplatzbesitzer leert das erste Bier des Tages immer gleich nach dem Aufstehen, versorgt die jugendlichen Zelter in der Nachbarschaft mit ausreichend Alkohol und macht jede Nacht mehrfach Bekanntschaft mit dem Platzwart. Weil sein Saufzentrum aber ausgerechnet in der Grömitzer Luxus-Dauercamperecke liegt und der Filius die Nachbarschaft mit Streichen nervt, ist Stress vorprogrammiert. Die Focus TV Reportage begleitete 2007 Ballermanncamper und Zeltplatzfans mit Blockwartmentalität bei ihrem täglichen Zoff – auf das Urlaub an der Ostseeküste (k)ein erholsamer wird…