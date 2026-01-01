David vs. Goliath
76 Min.Ab 12
76 Min.Ab 12
David vs. Goliath
An der Grenze zweier mächtiger Reiche wächst ein einfacher Hirte namens David in einer Welt voller Krieg, Unterdrückung und Angst auf. Während die Philister das Land bedrohen, stellt sich ein einziger Mann dem scheinbar unbesiegbaren Riesen Goliath entgegen. Doch David ist kein Krieger – er ist ein Mann des Glaubens. Mit nichts als einer Schleuder, Mut und göttlicher Überzeugung tritt er dem Giganten entgegen. Was folgt, ist eine blutige, stilisierte Neuinterpretation eines der größten Duelle der Menschheitsgeschichte. Doch der Sieg über Goliath ist nur der Anfang – denn wahre Größe zeigt sich erst, wenn der Ruhm beginnt, den Glauben zu testen.
Genre:Action, Abenteuer
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH