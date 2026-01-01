DDR Landtechnik im Einsatz - Teil 5
DDR Landtechnik im Einsatz - Teil 5
Die Agrartechnik der ehemaligen DDR fasziniert bis heute mit eigenständigen Lösungen und überraschender Leistungsfähigkeit. Ob Mähbinder, Saatgutreinigungsmaschine oder Anbau-Schwadmäher – vieles wirkt ungewohnt, doch ein genauer Blick zeigt: Diese Technik war keineswegs schlechter, sondern oft robust, durchdacht und praxisnah. Der Film „DDR 5 – Landtechnik im Einsatz“ nimmt Sie mit auf eine eindrucksvolle Reise in diese Welt. Zu sehen sind unter anderem das imposante Obstbau-Portalgerät RABO 270, der Mähdrescher E 175 „Patriot“ sowie Feldhäcksler wie der E 281. Viele Maschinen aus dem Kombinat FORTSCHRITT wurden zu begehrten Exportgütern und sind bis heute im Einsatz – vom Ural bis zum Nordkap. Landwirte berichten von ihrer Arbeit mit diesen Klassikern, Entwickler geben Einblicke in kreative Konstruktionen und erfinderische Notlösungen. Historische Aufnahmen, etwa von Erprobungen im Kaukasus, machen den Film zu einem spannenden Zeitdokument voller Technik, Geschichte und Erinnerung.