Dead Rising - Watchtower
114 Min.Ab 16
Dead Rising - Watchtower
In einer Welt, in der tägliche Zombie-Ausbrüche zur Normalität gehören, soll das Medikament Zombrex die Verwandlung verhindern. Doch als das Mittel versagt und eine Kleinstadt in Oregon im Chaos versinkt, geraten Reporter Chase, die toughe Crystal und andere Überlebende in einen brutalen Überlebenskampf. Während sie sich durch Horden von Untoten, skrupellose Biker-Gangs und eine dubiose Regierung schlagen, decken sie eine Verschwörung auf: Das Virus wurde absichtlich entfesselt – und die Rettung könnte schlimmer sein als die Seuche selbst!
Genre:Action, Horror
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH