Dear Santa - Eine Reise zum Nordpol
92 Min.Ab 6
Weihnachten verläuft bei den Nolans in diesem Jahr etwas anders als gewohnt. Statt gemeinsam mit der ganzen Familie zu feiern, verschlägt es sie in weite Ferne. In einem verzauberten Geschäft entdecken sie eine Schneekugel mit magischen Kräften. Und plötzlich finden sich die Nolans am anderen Ende der Welt wieder - direkt am Nordpol, wo sie von Santa Claus (Erick Devine) gebeten werden, mit ihm das Weihnachtsfest zu retten. Während sie Santa und seine Elfen tatkräftig unterstützen, rücken sie auch als Familie wieder näher zusammen und besinnen sich auf die wahre Bedeutung des Weihnachtsfestes...
Genre:Family
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH