Dear Santa - Teuflische Weihnachten

SAT.1104 Min.Ab 12
Dear Santa - Teuflische Weihnachten

Jack Black als durchgeknallter Unheilsbringer in einer schwarzhumorigen Weihnachtskomödie: Der kleine Liam beschwört pünktlich zur besinnlichen Jahreszeit durch einen unglücklichen Buchstabendreher das Böse herauf. Denn statt dem Weihnachtsmann wendet sich der Junge mit seinem Wunschzettel an Satan höchstpersönlich. Dieser fühlt sich durch die "Fanpost" geschmeichelt und stattet Liam prompt einen Besuch ab ...

Genre:
Feiertag, Comedy, Fantasie
Produktion:
US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Paramount Pictures International Ltd.