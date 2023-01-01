Deep Star Six
100 Min.Ab 16
100 Min.Ab 16
Deep Star Six
Kultiger 80er-Monster-Horror vom Regisseur von „Freitag der 13.“! Sechs Meilen unter der Meeresoberfläche soll die Crew der „Deep Star Six“ auf dem Meeresboden eine Raketenabschuss-Station errichten. Bei der geplanten Sprengung einer unterirdischen Höhle wird ein Teil der Station beschädigt und erweckt eine seit Jahrhunderten in den Tiefen des Ozeans verborgene Urzeit-Kreatur. Für die stationierte Crew beginnt ein erbitterter Kampf ums nackte Überleben… Der klaustrophobische Tiefsee-Schocker „Deep Star Six“ lässt in bester Creature Feature-Manier ein tödliches Ungeheuer auf seine Helden los (u.a. Miguel Ferrer, „Robocop“, „Twin Peaks“). Ein Fest für Fans von „Alien“, „The Abyss“ und „Underwater“.
Genre:Horror
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2023 Pandastorm Pictures GmbH