Denen man nicht vergibt
117 Min.Ab 12
117 Min.Ab 12
Denen man nicht vergibt
Die adoptierte Rachel lebt gemeinsam mit ihrer Familie auf einer Ranch unter der Leitung ihres Bruders Ben. Eines Tages taucht ein Fremder auf, der behauptet, dass Rachel keine Weiße, sondern von indianischer Abstammung ist. Das Gerücht verbreitet sich wie ein Lauffeuer, woraufhin nicht nur die weißen Nachbarn auf Abstand gehen, sondern die erbosten Indianer ihr verlorenes Kind zurückwollen. Doch Ben, der heimlich in Rachel verliebt ist, wehrt sich vehement ...
Genre:Drama, Romanze, Western
Produktion:US, 1960
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© MGM International Television Distribution