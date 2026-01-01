Der 16. Wunsch
87 Min.Ab 12
87 Min.Ab 12
Der 16. Wunsch
Abby Jensen (Debby Ryan) wird 16. Seit 8 Jahren plant sie diesen Geburtstag und spart ihr Babysitter-Geld für die große Party. Doch Abby ist auch eine kleine Träumerin. Sie hat eine Liste von 16 Wünschen und hofft, dass an ihrem 16. Geburtstag alle davon in Erfüllung gehen. Ihrem Alter entsprechend gehören Dinge dazu, wie der Wunsch, ihren Lieblings-Popstar kennenzulernen, das tollste Outfit der Schule zu haben, die Aufmerksamkeit des hübschesten Boys der Schule oder behandelt zu werden, wie eine Erwachsene. Zu ihrem Glück oder Unglück taucht eine Fee namens Celeste auf, die Abbys Wünsche wahr werden lässt…
Genre:Kinder, Tragikomödie, Fantasie
Altersfreigabe:
12
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